В Ставропольском районе под колесами Камаза погиб пешеход

В пятницу, 13 августа, в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в 12:05 51-летний водитель, управляя автомобилем "Камаз", двигался по автодороге "Тольятти — Ягодное — Подстепки", со стороны с. Подстепки, в направлении с. Ягодное.

На 7-м км 370 автодороги он совершил наезд на 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения транспорта.

В результате происшествия погиб пешеход до приезда медицинских работников.