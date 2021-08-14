В Ставропольском районе под колесами Камаза погиб пешеход

В пятницу, 13 августа, в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в 12:05 51-летний водитель, управляя автомобилем "Камаз", двигался по автодороге "Тольятти — Ягодное — Подстепки", со стороны с. Подстепки, в направлении с. Ягодное.
На 7-м км 370 автодороги он совершил наезд на 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения транспорта.
В результате происшествия погиб пешеход до приезда медицинских работников.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!