Три автомобиля столкнулись в селе в Самарской области

В воскресенье, 15 августа, в Безенчукском районе Самарской области столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:50 26-летний водитель Toyota Avensis поворачивал налево на ул. Мельничной в с. Екатериновка. Он не уступил дорогу и столкнулся со встречным ВАЗ-2114 под управлением 34-летней женщины. После этого Toyota врезалась в стоявший Ford Focus.

В аварии пострадали два пассажира "четырнадцатой": 58-летняя женщина и 63-летний мужчина.

По данным правоохранителей, водителя Toyota в 2021 г. уже 32 раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.