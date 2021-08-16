Три автомобиля столкнулись в селе в Самарской области

В воскресенье, 15 августа, в Безенчукском районе Самарской области столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:50 26-летний водитель Toyota Avensis поворачивал налево на ул. Мельничной в с. Екатериновка. Он не уступил дорогу и столкнулся со встречным ВАЗ-2114 под управлением 34-летней женщины. После этого Toyota врезалась в стоявший Ford Focus.
В аварии пострадали два пассажира "четырнадцатой": 58-летняя женщина и 63-летний мужчина.
По данным правоохранителей, водителя Toyota в 2021 г. уже 32 раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!