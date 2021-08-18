В Самаре вышедшая из трамвая девушка попала под колеса мотоцикла

В понедельник, 16 августа, в Самаре участником ДТП стал 30-летний водитель мотоцикла SYM PD25A1-6. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 21:10 мужчина ехал по ул. Ново-Вокзальной в направлении ул. Черемшанской. Напротив дома №59 на ул. Ново-Вокзальной он сбил 20-летнюю девушку, которая вышла из трамвая и переходила проезжую часть.

Пешеход пострадала, но госпитализация ей не понадобилась.



В пресс-службе регионального ГУ МВД России уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.