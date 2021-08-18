В Самаре вышедшая из трамвая девушка попала под колеса мотоцикла

В понедельник, 16 августа, в Самаре участником ДТП стал 30-летний водитель мотоцикла SYM PD25A1-6. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 21:10 мужчина ехал по ул. Ново-Вокзальной в направлении ул. Черемшанской. Напротив дома №59 на ул. Ново-Вокзальной он сбил 20-летнюю девушку, которая вышла из трамвая и переходила проезжую часть.
Пешеход пострадала, но госпитализация ей не понадобилась.
В пресс-службе регионального ГУ МВД России уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!