В Сызрани мотоциклист без прав оказался в кювете

Во вторник, 17 августа, в Сызрани мотоциклист пострадал в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:50 31-летний мужчина без водительских прав двигался на незарегистрированном мотоцикле по ул. Краевой в направлении ул. Огородной. Около дома № 47 он не справился с управлением и съехал на левую обочину, где мотоцикл опрокинулся.
В результате мотоциклиста госпитализировали. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!