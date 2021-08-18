В Сызрани мотоциклист без прав оказался в кювете

Во вторник, 17 августа, в Сызрани мотоциклист пострадал в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:50 31-летний мужчина без водительских прав двигался на незарегистрированном мотоцикле по ул. Краевой в направлении ул. Огородной. Около дома № 47 он не справился с управлением и съехал на левую обочину, где мотоцикл опрокинулся.

В результате мотоциклиста госпитализировали. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался.