В Тольятти подросток на скутере устроил ДТП с грузовиком

В среду, 18 августа, в Тольятти произошло ДТП с участием скутера и грузовика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:45 14-летний парень ехал на скутере по ул. Минской в направлении ул. Мичурина. На пересечении с ул. Кирова подросток не уступил дорогу и столкнулся с МАЗом под управлением 66-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель и девятилетний пассажир скутера. Оба они были без мотошлемов и специальной экипировки. Несовершеннолетних доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.