В Тольятти подросток на скутере устроил ДТП с грузовиком

В среду, 18 августа, в Тольятти произошло ДТП с участием скутера и грузовика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 15:45 14-летний парень ехал на скутере по ул. Минской в направлении ул. Мичурина. На пересечении с ул. Кирова подросток не уступил дорогу и столкнулся с МАЗом под управлением 66-летнего мужчины.
В аварии пострадали водитель и девятилетний пассажир скутера. Оба они были без мотошлемов и специальной экипировки. Несовершеннолетних доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!