В Кировском районе Самары таксист врезался в мотоцикл, есть пострадавшие

В пятницу, 20 августа, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием такси и мотоцикла, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 17:00 в районе дома № 153 по ул. Ставропольской 54-летний таксист за рулем Reno Logan, следуя по ул. Каховской в направлении ул. Минской, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Каховской и ул. Ставропольской в нарушение ПДД не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Honda CB400. Двухколесным транспортом управлял 24-летний парень, двигавшийся по главной дороге.

От удара мотоцикл отбросило влево, где он врезался в "четырнадцатую" под управлением 39-летнего водителя. Вазовская легковушка стояла в это время во встречном направлении перед нерегулируемым пешеходным переходом и пропускала пешеходов.

В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали.

По предварительным данным, нарушителем признан водитель такси, который за год дважды привлекался к административной ответственности.