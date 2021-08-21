В Кировском районе Самары таксист врезался в мотоцикл, есть пострадавшие

В пятницу, 20 августа, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием такси и мотоцикла, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 17:00 в районе дома № 153 по ул. Ставропольской 54-летний таксист за рулем Reno Logan, следуя по ул. Каховской в направлении ул. Минской, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Каховской и ул. Ставропольской в нарушение ПДД не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Honda CB400. Двухколесным транспортом управлял 24-летний парень, двигавшийся по главной дороге.
От удара мотоцикл отбросило влево, где он врезался в "четырнадцатую" под управлением 39-летнего водителя. Вазовская легковушка стояла в это время во встречном направлении перед нерегулируемым пешеходным переходом и пропускала пешеходов.
В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали.
По предварительным данным, нарушителем признан водитель такси, который за год дважды привлекался к административной ответственности.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!