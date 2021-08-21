На ул. Авроры в Самаре в ДТП пострадал годовалый ребенок

В пятницу, 20 августа, в Советском районе Самары, напротив дома № 159 по ул. Авроры произошло ДТП с участием несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В 12:20 32-летний водитель за рулем ГАЗели, следуя по ул. Авроры в направлении ул. Гагарина, врезался в Lada Granta под управлением 31-летнего мужчины. От удара "Гранту" отбросило вперед, где она врезалась в ВАЗ-21102, стоящую на "красном" светофоре. За рулем авто находился 47-летний водитель.
В результате ДТП пострадала годовалая девочка — пассажир Lada Granta. Пристегнутый ребенок находился в детском кресле на заднем сидении и ехал в сопровождении родителей. Девочку доставили в больницу, назначено амбулаторное лечение.
По предварительной версии виновником ДТП стал водитель ГАЗели.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!