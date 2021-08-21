На ул. Авроры в Самаре в ДТП пострадал годовалый ребенок

В пятницу, 20 августа, в Советском районе Самары, напротив дома № 159 по ул. Авроры произошло ДТП с участием несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В 12:20 32-летний водитель за рулем ГАЗели, следуя по ул. Авроры в направлении ул. Гагарина, врезался в Lada Granta под управлением 31-летнего мужчины. От удара "Гранту" отбросило вперед, где она врезалась в ВАЗ-21102, стоящую на "красном" светофоре. За рулем авто находился 47-летний водитель.

В результате ДТП пострадала годовалая девочка — пассажир Lada Granta. Пристегнутый ребенок находился в детском кресле на заднем сидении и ехал в сопровождении родителей. Девочку доставили в больницу, назначено амбулаторное лечение.

По предварительной версии виновником ДТП стал водитель ГАЗели.