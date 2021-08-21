16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сергиевском районе большегруз с цистерной сбил дорожного рабочего В Ставропольском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал ребенок В Шигонском районе самосвал в резался в легковушку На ул. Авроры в Самаре в ДТП пострадал годовалый ребенок В Кировском районе Самары таксист врезался в мотоцикл, есть пострадавшие

ДТП Происшествия

На ул. Авроры в Самаре в ДТП пострадал годовалый ребенок

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 207
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 20 августа, в Советском районе Самары, напротив дома № 159 по ул. Авроры произошло ДТП с участием несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 12:20 32-летний водитель за рулем ГАЗели, следуя по ул. Авроры в направлении ул. Гагарина, врезался в Lada Granta под управлением 31-летнего мужчины. От удара "Гранту" отбросило вперед, где она врезалась в ВАЗ-21102, стоящую на "красном" светофоре. За рулем авто находился 47-летний водитель.

В результате ДТП пострадала годовалая девочка — пассажир Lada Granta. Пристегнутый ребенок находился в детском кресле на заднем сидении и ехал в сопровождении родителей. Девочку доставили в больницу, назначено амбулаторное лечение.

По предварительной версии виновником ДТП стал водитель ГАЗели.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5