В Шигонском районе самосвал в резался в легковушку

В пятницу, 20 августа, в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП с участием самосвала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 9:41 26-летний владелец самосвала (КамАЗ 55111) на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, расположенном на 33 км а/д "Сызрань-Шигоны-Волжский Утес", при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу LADA Kalina, зарегистрированной в Пензенской области. "Калиной" управляла 57-летняя женщина, двигавшаяся по главной дороге в направлении Шигон.
В результате ДТП КамАЗ врезался в вазовскую легковушку, ее отбросило в правый кювет по ходу движения. Бригадой скорой помощи женщину доставили в больницу. Назначено амбулаторное лечение.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!