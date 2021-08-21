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ДТП Происшествия

В Шигонском районе самосвал в резался в легковушку

ШИГОНЫ. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 августа, в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП с участием самосвала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 9:41 26-летний владелец самосвала (КамАЗ 55111) на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, расположенном на 33 км а/д "Сызрань-Шигоны-Волжский Утес", при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу LADA Kalina, зарегистрированной в Пензенской области. "Калиной" управляла 57-летняя женщина, двигавшаяся по главной дороге в направлении Шигон.

В результате ДТП КамАЗ врезался в вазовскую легковушку, ее отбросило в правый кювет по ходу движения. Бригадой скорой помощи женщину доставили в больницу. Назначено амбулаторное лечение.

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