В Красноглинском районе "четырнадцатая" спровоцировала ДТП с тремя автомобилями

В субботу, 21 августа, в Красноглинском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 10:10 38-летний водитель за рулем "четырнадцатой" следовал по Красноглинскому шоссе в направлении Московского шоссе. Напротив строения № 131 А по Красноглинскому шоссе он выехал на "встречку" и врезался в Ford Mondeo под управлением 72-летнего водителя.
После этого вазовскую легковушку отбросило на ГАЗель, стоявшую у края проезжей части.
В результате ДТП телесные повреждения получили водители "четырнадцатой и Ford Mondeo. Их госпитализировали в медучреждение, а затем направили на амбулаторное лечение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!