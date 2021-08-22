В Красноглинском районе "четырнадцатая" спровоцировала ДТП с тремя автомобилями

В субботу, 21 августа, в Красноглинском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 10:10 38-летний водитель за рулем "четырнадцатой" следовал по Красноглинскому шоссе в направлении Московского шоссе. Напротив строения № 131 А по Красноглинскому шоссе он выехал на "встречку" и врезался в Ford Mondeo под управлением 72-летнего водителя.

После этого вазовскую легковушку отбросило на ГАЗель, стоявшую у края проезжей части.

В результате ДТП телесные повреждения получили водители "четырнадцатой и Ford Mondeo. Их госпитализировали в медучреждение, а затем направили на амбулаторное лечение.