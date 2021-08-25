Водитель "двенадцатой" устроил ДТП в Самарской области и отказался от освидетельствования

Во вторник, 24 августа, в Борском районе Самарской области 56-летний водитель ВАЗ-21124 попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:30 мужчина ехал со стороны с. Языково в направлении с. Петровка. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась.
В аварии пострадали два пассажира: 30-летний мужчина и 52-летняя женщина. Их обоих госпитализировали.
Водитель автомобиля отказался проходить медосвидетельствование. По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!