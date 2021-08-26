В Самарской области столкнулись два грузовика

В среду, 25 августа, в Елховском районе Самарской области произошло ДПТ с участием двух грузовиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 2:00 52-летний водитель фуры DAF с цистерной двигался со стороны Самары в направлении Димитровграда. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 64-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель DAF, его госпитализировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.