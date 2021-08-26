В Самарской области столкнулись два грузовика

В среду, 25 августа, в Елховском районе Самарской области произошло ДПТ с участием двух грузовиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 2:00 52-летний водитель фуры DAF с цистерной двигался со стороны Самары в направлении Димитровграда. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 64-летнего мужчины.
В аварии пострадал водитель DAF, его госпитализировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!