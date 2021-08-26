Нетрезвый велосипедист попал под машину в Тольятти

В Тольятти 25 августа произошло ДТП с велосипедистом, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:40 36-летний мужчина ехал на Lada Priora по Южному шоссе в направлении ул. Борковской. В районе дома № 30а он сбил 48-летнего нетрезвого мужчину, который пересекал проезжую часть на велосипеде в неположенном месте.

В результате велосипедиста госпитализировали.