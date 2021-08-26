Нетрезвый велосипедист попал под машину в Тольятти

В Тольятти 25 августа произошло ДТП с велосипедистом, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 11:40 36-летний мужчина ехал на Lada Priora по Южному шоссе в направлении ул. Борковской. В районе дома № 30а он сбил 48-летнего нетрезвого мужчину, который пересекал проезжую часть на велосипеде в неположенном месте.
В результате велосипедиста госпитализировали.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!