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ДТП Происшествия

В ДТП на ул. Ленинской в Самаре пострадала пассажирка легковушки

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 августа, в Ленинском районе Самары участником ДТП стал 52-летний водитель Peugeot. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 17:00 у дома № 73 по ул. Ленинская он, начиная движение, столкнулся с попутной Lada Granta под управлением 57-летнего мужчины.

В аварии пострадала 22-летняя пассажирка Lada Granta.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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