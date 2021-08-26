В ДТП на ул. Ленинской в Самаре пострадала пассажирка легковушки

В среду, 25 августа, в Ленинском районе Самары участником ДТП стал 52-летний водитель Peugeot. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 17:00 у дома № 73 по ул. Ленинская он, начиная движение, столкнулся с попутной Lada Granta под управлением 57-летнего мужчины.
В аварии пострадала 22-летняя пассажирка Lada Granta.
В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!