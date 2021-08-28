В ДТП с мусоровозом в Самаре погиб водитель легковушки

Дорожная авария со смертельным исходом произошла в Самаре 28 августа на ул. Промышленности. В столкновении МАЗа и Lada Priora погиб человек, сообщил начальник отделения ДИ и ОД ОГИБДД УМВД России по г. Самаре, майор Александр Чугунов.

52-летний водитель грузовой машины ехал со стороны ул 9-го Мая в направлении Гагарина. По словам Александра Чугунова, мужчина потерял контроль, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora по управлением 24-летнего водителя.

Майор уточнил, что в результате ДТП водитель легковушки скончался на месте аварии до приезда "скорой помощи".

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.