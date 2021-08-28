В ДТП с мусоровозом в Самаре погиб водитель легковушки

Дорожная авария со смертельным исходом произошла в Самаре 28 августа на ул. Промышленности. В столкновении МАЗа и Lada Priora погиб человек, сообщил начальник отделения ДИ и ОД ОГИБДД УМВД России по г. Самаре, майор Александр Чугунов.
52-летний водитель грузовой машины ехал со стороны ул 9-го Мая в направлении Гагарина. По словам Александра Чугунова, мужчина потерял контроль, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora по управлением 24-летнего водителя.
Майор уточнил, что в результате ДТП водитель легковушки скончался на месте аварии до приезда "скорой помощи".
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!