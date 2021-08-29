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ДТП Происшествия

Toyota RAV4, выезжавший с автодрома, нарушил ПДД и сбил мотоциклиста

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировском районе Самары 28 августа при столкновении с Toyota RAV4 пострадал мотоциклист, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП произошло 13:00. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, 44-летний мужчина на иномарке выезжал с автодрома на ул. Алма-Атинскую и не уступил дорогу мотоциклу КТМ 200.

В результате ДТП пострадал 37-летний водитель мотоцикла. Бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в больницу и госпитализирован.

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