Toyota RAV4, выезжавший с автодрома, нарушил ПДД и сбил мотоциклиста

В Кировском районе Самары 28 августа при столкновении с Toyota RAV4 пострадал мотоциклист, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло 13:00. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, 44-летний мужчина на иномарке выезжал с автодрома на ул. Алма-Атинскую и не уступил дорогу мотоциклу КТМ 200.

В результате ДТП пострадал 37-летний водитель мотоцикла. Бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в больницу и госпитализирован.