Toyota RAV4, выезжавший с автодрома, нарушил ПДД и сбил мотоциклиста

В Кировском районе Самары 28 августа при столкновении с Toyota RAV4 пострадал мотоциклист, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло 13:00. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, 44-летний мужчина на иномарке выезжал с автодрома на ул. Алма-Атинскую и не уступил дорогу мотоциклу КТМ 200.
В результате ДТП пострадал 37-летний водитель мотоцикла. Бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в больницу и госпитализирован.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!