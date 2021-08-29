В ДТП на М-5 пострадал ребенок

В Сергиевском районе ночью 28 августа в столкновении двух легковых машин пострадали ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло на трассе М-5. По предварительным данным, 48-летний водитель Toyota Land Cruiser не убедился в безопасности, при развороте с правой обочины столкнулся с Kia Rio.
Пострадали 37-летний водитель Kia Rio и два его пассажира – 29-летняя женщина и 10-летняя девочка. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, им назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!