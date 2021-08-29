В ДТП на М-5 пострадал ребенок

В Сергиевском районе ночью 28 августа в столкновении двух легковых машин пострадали ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло на трассе М-5. По предварительным данным, 48-летний водитель Toyota Land Cruiser не убедился в безопасности, при развороте с правой обочины столкнулся с Kia Rio.

Пострадали 37-летний водитель Kia Rio и два его пассажира – 29-летняя женщина и 10-летняя девочка. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, им назначено амбулаторное лечение.