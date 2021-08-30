В Сызрани после ДТП с нетрезвым водителем госпитализированы два пешехода

В субботу, 28 августа, в 21:35 в Сызрани 34-летний водитель автомобиля Lada Kalina, находясь в состоянии опьянения, сбил в районе дома № 9 по ул. Жуковского двух пешеходов: 41-летнюю женщину и 44-летнего мужчину, которые переходили проезжую часть на перекрестке, об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
По данным полицейских, в результате ДТП пешеходы пострадали и были госпитализированы в лечебное учреждение.
В ОГИБДД Сызранское, рекомендуют для безопасного пересечения проезжей части пользоваться пешеходными переходами.
"Кроме того, прежде чем начать переходить проезжую часть необходимо убедиться, что переход будет безопасен. Берегите свою жизнь и здоровье, соблюдайте ПДД", — советуют полицейские.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!