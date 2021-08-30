В Сызрани после ДТП с нетрезвым водителем госпитализированы два пешехода

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В субботу, 28 августа, в 21:35 в Сызрани 34-летний водитель автомобиля Lada Kalina, находясь в состоянии опьянения, сбил в районе дома № 9 по ул. Жуковского двух пешеходов: 41-летнюю женщину и 44-летнего мужчину, которые переходили проезжую часть на перекрестке, об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.