В Сызрани разыскивают водителя, насмерть сбившего пенсионера

В воскресенье, 29 августа, в 4:31 в Сызрани неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ул. Декабристов сбил в районе дома № 54 74-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в результате ДТП пешеход скончался.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!