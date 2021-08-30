В Сызрани разыскивают водителя, насмерть сбившего пенсионера

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В воскресенье, 29 августа, в 4:31 в Сызрани неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ул. Декабристов сбил в районе дома № 54 74-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области