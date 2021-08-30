Под Самарой столкнулись трактор и легковушка

В воскресенье, 29 августа, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием трактора. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 00:25 41-летний водитель трактором ХТЗ с полуприцепом двигался по дороге Бузаевка — Чубовка и столкнулся с Lada.
В аварии пострадал 29-летний водитель легковушки и несовершеннолетний пассажир.
По данным полиции, водитель трактора не имел права управления данной категорией транспорта.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!