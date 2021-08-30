Под Самарой столкнулись трактор и легковушка

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В воскресенье, 29 августа, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием трактора. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области