В Сызрани на переходе пострадал ребенок, пересекавший проезжую часть на самокате

В среду, 1 сентября, ехавший в 14:50 по ул. Чапаева в Сызрани водитель Hyundai в районе дома № 36 сбил 14-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
Ребенок получил травмы.
Сотрудники ОГИБДД Сызранское просят родителей напоминать детям перед прогулкой о том, что выезд на проезжую часть на самокатах запрещен. Пересекать проезжую часть разрешается только пешком.
"Пренебрежение этими требованиями приводит к дорожно-транспортным происшествиям", — подчеркивают в ОГИБДД Сызранское.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!