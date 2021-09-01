В Сызрани на переходе пострадал ребенок, пересекавший проезжую часть на самокате

В среду, 1 сентября, ехавший в 14:50 по ул. Чапаева в Сызрани водитель Hyundai в районе дома № 36 сбил 14-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Ребенок получил травмы.

Сотрудники ОГИБДД Сызранское просят родителей напоминать детям перед прогулкой о том, что выезд на проезжую часть на самокатах запрещен. Пересекать проезжую часть разрешается только пешком.

"Пренебрежение этими требованиями приводит к дорожно-транспортным происшествиям", — подчеркивают в ОГИБДД Сызранское.