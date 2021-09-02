Самарец переходил дорогу на красный свет и попал под машину

В Самаре 1 сентября пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:55 49-летний водитель Kia Venga двигался по ул. Солнечной и на пересечении с ул. 7-я просека сбил 65-летнего мужчину, переходившего дорогу на красный свет.
Пострадавшего пешехода доставили в больницу.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!