Мотоциклист сбил мужчину на пешеходном переходе в Самаре

Во вторник, 31 августа, в Самаре в ДТП попал 31-летний водитель мотоцикла Honda CB 900. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 21:00 мотоциклист ехал по ул. Ташкентской в направлении Московского шоссе и напротив дома № 159б сбил 27-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

пострадавшего пешехода доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.