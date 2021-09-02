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ДТП Происшествия

Мотоциклист сбил мужчину на пешеходном переходе в Самаре

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 августа, в Самаре в ДТП попал 31-летний водитель мотоцикла Honda CB 900. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 21:00 мотоциклист ехал по ул. Ташкентской в направлении Московского шоссе и напротив дома № 159б сбил 27-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

пострадавшего пешехода доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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