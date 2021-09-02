Мотоциклист сбил мужчину на пешеходном переходе в Самаре

Во вторник, 31 августа, в Самаре в ДТП попал 31-летний водитель мотоцикла Honda CB 900. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 21:00 мотоциклист ехал по ул. Ташкентской в направлении Московского шоссе и напротив дома № 159б сбил 27-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.
пострадавшего пешехода доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.
В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!