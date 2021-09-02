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ДТП Происшествия

В Самарской области трактор столкнулся с легковушкой

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 сентября, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием 44-летнего тракториста. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 8:03 он выезжал на тракторе "Беларус-82.1" на трассу М-5 между 1191 и 1192 км, не уступил дорогу и столкнулся с Toyota Corolla под управлением 48-летнего мужчины.

В ДТП пострадал 17-летний пассажир Toyota. Его доставили в больницу.

По данным правоохранителей, управлявшего трактором мужчину в 2017 г. лишили водительских прав, а по истечении срока лишения в 2019 г. он не обратившегося за получением нового водительского удостоверения.

По факту ДТП полицейские ведут проверку.

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