В Самарской области трактор столкнулся с легковушкой

В среду, 1 сентября, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием 44-летнего тракториста. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 8:03 он выезжал на тракторе "Беларус-82.1" на трассу М-5 между 1191 и 1192 км, не уступил дорогу и столкнулся с Toyota Corolla под управлением 48-летнего мужчины.
В ДТП пострадал 17-летний пассажир Toyota. Его доставили в больницу.
По данным правоохранителей, управлявшего трактором мужчину в 2017 г. лишили водительских прав, а по истечении срока лишения в 2019 г. он не обратившегося за получением нового водительского удостоверения.
По факту ДТП полицейские ведут проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!