Грузовик и три легковушки столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

В четверг, 2 сентября, в Сызранском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель "Нивы". Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:00 на 931 км трассы М-5 57-летний водитель большегруза HINO выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21213 под управлением 35-летнего мужчины, а также с Lada Vesta, которой управлял 51-летний сызранец. Также с кроссовером и большегрузом столкнулся 38-летний водитель другой Lada Vesta.

В результате аварии госпитализировали мужчину, управлявшего "Нивой".