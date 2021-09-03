Грузовик и три легковушки столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

В четверг, 2 сентября, в Сызранском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель "Нивы". Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:00 на 931 км трассы М-5 57-летний водитель большегруза HINO выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21213 под управлением 35-летнего мужчины, а также с Lada Vesta, которой управлял 51-летний сызранец. Также с кроссовером и большегрузом столкнулся 38-летний водитель другой Lada Vesta.
В результате аварии госпитализировали мужчину, управлявшего "Нивой".
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Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?