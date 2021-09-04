Тольяттинец сбил ребенка, ехавшего на самокате по пешеходному переходу

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В пятницу, 3 сентября, в Тольятти 37-летний водитель Datsun на ул. Свердлова допустил наезд на девятилетнего пешехода, который пересекал на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области