Тольяттинец сбил ребенка, ехавшего на самокате по пешеходному переходу

В пятницу, 3 сентября, в Тольятти 37-летний водитель Datsun на ул. Свердлова допустил наезд на девятилетнего пешехода, который пересекал на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП несовершеннолетний с телесными повреждениями не опасными для жизни госпитализирован в лечебное учреждение.
По фактам произошедшего ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.
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Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?