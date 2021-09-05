В массовом ДТП в Тольятти пострадал один человек

В субботу, 4 сентября, в Тольятти 35-летний водитель автомобиля Cadillac, ехавший в 8:48 по Автозаводскому шоссе, в районе дома 18 врезался в световую опору, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
После этого автомобиль отбросило на проезжую часть, где он столкнулся с автомобилем Lexus, под управлением 30-летней женщины. Также в результате наезда автомобиля Cadillac на световую опору произошел обрыв троллейбусных проводов, в результате чего получили повреждения автомобиль Lada Granta, которым управлял 25-летний водитель и автомобиль Hyundai Solaris, под управлением 65-летнего водителя, которые ехали во встречном направлении прямо друг за другом.
В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Lexus, которую госпитализировали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.
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Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?