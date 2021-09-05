В массовом ДТП в Тольятти пострадал один человек

В субботу, 4 сентября, в Тольятти 35-летний водитель автомобиля Cadillac, ехавший в 8:48 по Автозаводскому шоссе, в районе дома 18 врезался в световую опору, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После этого автомобиль отбросило на проезжую часть, где он столкнулся с автомобилем Lexus, под управлением 30-летней женщины. Также в результате наезда автомобиля Cadillac на световую опору произошел обрыв троллейбусных проводов, в результате чего получили повреждения автомобиль Lada Granta, которым управлял 25-летний водитель и автомобиль Hyundai Solaris, под управлением 65-летнего водителя, которые ехали во встречном направлении прямо друг за другом.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Lexus, которую госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.