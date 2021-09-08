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ДТП Происшествия

В Самарской области водитель Toyota не соблюдал дистанцию и врезался в КамАЗ

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 сентября, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП с легковушкой и грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 22:00 59-летний водитель Toyota Corolla на 2 км дороги от села Дмитриевка к трассе Самара — Оренбург не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом под управлением 43-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель легковушки, "скорая помощь" доставила его в больницу.

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