В Самарской области водитель Toyota не соблюдал дистанцию и врезался в КамАЗ

Во вторник, 7 сентября, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП с легковушкой и грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 22:00 59-летний водитель Toyota Corolla на 2 км дороги от села Дмитриевка к трассе Самара — Оренбург не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом под управлением 43-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель легковушки, "скорая помощь" доставила его в больницу.