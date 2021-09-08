В Самарской области водитель Toyota не соблюдал дистанцию и врезался в КамАЗ

Во вторник, 7 сентября, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП с легковушкой и грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 22:00 59-летний водитель Toyota Corolla на 2 км дороги от села Дмитриевка к трассе Самара — Оренбург не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом под управлением 43-летнего мужчины.
В аварии пострадал водитель легковушки, "скорая помощь" доставила его в больницу.
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Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...