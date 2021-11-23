16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облачное направление "Ростелекома" выросло вдвое Встречайте новый проект Волга Ньюс о цифровых девайсах МегаФон: самарцы активнее других жителей ПФО пользуются облачными сервисами Sports.Ru и видеосервис Wink предлагают вспомнить лучшее футбольное лето Никита Сазонов из Самарской области победил в конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций"

Интернет Транспорт и связь

Облачное направление "Ростелекома" выросло вдвое

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2020 году облачное направление компании выросло на 131%.

Компания "Ростелеком" стала лидером в рейтинге крупнейших российских IaaS[1]-провайдеров по версии аналитического агентства CNews Analytics. Итоги исследования включают в себя оценку выручки от услуг IaaS за 2020 год, ее динамику, а также долю в совокупной выручке компаний.

Направление облачных сервисов "Ростелекома" сконцентрировано в группе компаний "Ростелеком-ЦОД", в состав которой в начале 2020 вошел облачный провайдер "ДатаЛайн". По результатам 2020 года "Ростелеком" поднялся на первую строчку в рейтинге, показав рост IaaS-направления в 131%.

"Наша компания активно поддерживала растущий спрос на облачные вычислительные ресурсы в 2020 году. Бизнесу в один момент потребовалось значительно нарастить мощности для перехода в онлайн, и мы ему в этом помогли. Я думаю, что IaaS-направление также покажет высокие результаты в 2021 году и составит значительную долю от выручки нашей компании. Мы также ожидаем, что в следующем году сегмент продолжит уверенно расти", — подчеркнул генеральный директор "Ростелеком-ЦОД" Павел Каплунов.

Аналитики CNews Analytics отмечают, что текущий объем российского рынка IaaS превысил 40 млрд рублей. Эксперты "Ростелеком" ожидают высоких темпов роста направления на уровне ~20% в год. Тенденция сохранится за счет выхода на рынок новых игроков, миграции в облака пользователей on-prem[2] решений и роста потребления облачных сервисов.

[1] Infrastructure as a Service (IaaS) — инфраструктура как сервис.

[2] On-premise (on-prem) — классическая модель доступа к вычислительным ресурсам, подразумевающая, что серверы, на которых установлено корпоративное ПО, находятся непосредственно в собственности организации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5