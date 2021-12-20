Оператор билайн объявляет о новой акции с выгодой до 50%

Компания анонсирует новое предложение для клиентов — до конца декабря в интернет-магазине и розничной сети мобильного оператора будет действовать акция "Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi".

По цене смартфона без акции в билайне можно приобрести специальный комплект, в который будет входить новый смартфон от Samsung или Xiaomi, услуги связи или "Комплексная защита", а также аксессуары. Выгода такого комплекта может составить до 50% — точный размер скидки зависит от выбранной модели смартфона.

В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi — можно подобрать устройство, отвечающее запросам и бюджету.

Услуга "Комплексная защита" для смартфона будет действовать два года. В комплекте клиент также получает sim-карту с балансом от 2000 до 18000 рублей (сумма также будет зависеть от выбранной модели смартфона). В счет этого баланса можно подключить любой из тарифов: "Близкие люди"/"Близкие люди+", "На Максимум"/"На Максимум +", "Твое решение". С выбором тарифа поможет мобильное приложение или сайт билайна, а также специалисты в офисе продаж.

Действующие абоненты билайна в рамках акции "Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi" смогут застраховать смартфон на ту же сумму — от 2000 до 18000 рублей.

В комплект также входит подписка на видеосервис "START" сроком на полгода, доступ к которому предоставляет билайн ТВ.

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах доступна по адресу beeline.ru/shop/catalog/actions/novogodnie-komplekty-samsung-i-xiaomi/. Акция "Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi" действует до 31 декабря 2021 года.