В Самаре вор, оставивший паспорт на месте преступления, получил более двух лет колонии

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор 43-летнему местному жителю, которого обвиняли в квартирной краже. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Самарец решил совершить преступление через два дня после освобождения из исправительной колонии. Через окно он влез в чужую квартиру и украл золотые украшения.

Покидая жилище, злоумышленник оставил около окна свой паспорт. Благодаря этому его задержали на следующий день.

Суд назначил самарцу два года и два месяца лишения свободы в колонии особого режима.