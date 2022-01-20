Двое самарских полицейских незаконно забрали 90 тыс. руб. при обыске и отделались условкой

В Самаре суд вынес приговор двум полицейским, которых обвиняли в превышении полномочий и краже, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В апреле 2021 г. при обыске в квартире на ул. Владимирской начальник отделения по документированию наркопреступлений с согласия своего начальника изъял 90 тыс. руб., принадлежащие собственнице жилья. Однако это изъятие не зафиксировали в протоколе, а деньги не показали понятым.

Позже в отделе полиции изымавший деньги правоохранитель отдал начальнику 80 тыс. руб., а оставшиеся 10 тыс. вернул владелице квартиры.

В результате одному из полицейских за кражу и превышение полномочий суд назначил год и один месяц лишения свободы условно, а его начальнику, обвинявшемуся только в превышении полномочий, дали год условки.