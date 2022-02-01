Страшное ДТП в Безенчукском районе унесло жизнь двух человек, еще трое госпитализированы

Во вторник, 1 февраля, в 7:55 в Безенчукском районе произошло ДТП, в результате которого погибли двое человек. Их личности сейчас устанавливаются, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель за рулем Renault Logan на трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" не справился с управлением и врезался в грузовой фургон Ford Transit, движущийся по "встречке".

В результате автокатастрофы водитель и пассажир Renault Logan скончались на месте до приезда скорой. Трое пассажиров грузового фургона госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства ДТП, устанавливаются личности погибших и очевидцы произошедшего.