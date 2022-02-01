Страшное ДТП в Безенчукском районе унесло жизнь двух человек, еще трое госпитализированы

Во вторник, 1 февраля, в 7:55 в Безенчукском районе произошло ДТП, в результате которого погибли двое человек. Их личности сейчас устанавливаются, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, водитель за рулем Renault Logan на трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" не справился с управлением и врезался в грузовой фургон Ford Transit, движущийся по "встречке".
В результате автокатастрофы водитель и пассажир Renault Logan скончались на месте до приезда скорой. Трое пассажиров грузового фургона госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства ДТП, устанавливаются личности погибших и очевидцы произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...