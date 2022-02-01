Skoda и грузовик Isuzu столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

В понедельник, 31 января, в Сызранском районе Самарской области столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:20 35-летний водитель Isuzu на 885 км трассы М-5 во время снегопада не выбрал безопасную, выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda Octavia под управлением 43-летней женщины.
В результате аварии автомобилистку госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...