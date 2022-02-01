Skoda и грузовик Isuzu столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

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В понедельник, 31 января, в Сызранском районе Самарской области столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области