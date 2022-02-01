Под Тольятти столкнулись грузовик и легковушка

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Во вторник, 1 февраля, около с. Русская Борковка в Ставропольском районе Самарской области при сложных погодных столкнулись встречные грузовик и легковушка. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области