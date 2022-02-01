Под Тольятти столкнулись грузовик и легковушка

Во вторник, 1 февраля, около с. Русская Борковка в Ставропольском районе Самарской области при сложных погодных столкнулись встречные грузовик и легковушка. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.
В результате аварии пассажир малолитражки получил серьезные травмы. Чтобы извлечь его из салона разбитой машины, потребовалась помощь спасателей.
В 11:30 спасатели вытащили пострадавшего и передали врачам "скорой" для госпитализации.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...