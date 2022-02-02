В сызранском ГСК автомобиль наехал на своего владельца

Во вторник, 1 февраля, в Сызрани 28-летний мужчина попал под колеса своего же автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 12:30 в ГСК "Нефтяник" на ул. Астраханской водитель ВАЗ-2114 не обезопасил себя от непроизвольного движения автомобиля. Машина покатилась назад и сбила мужчину.
В результате водителя госпитализировали с травмами.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...