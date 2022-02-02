В сызранском ГСК автомобиль наехал на своего владельца

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Во вторник, 1 февраля, в Сызрани 28-летний мужчина попал под колеса своего же автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области