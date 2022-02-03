В Самаре грузовик сбил девушку на пешеходном переходе

В среду, 2 февраля, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием 44-летнего водителя грузовика FAW. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в 21:33 он ехал по пр. Кирова в направлении ул. Нагорной и напротив дома №136а сбил 17-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. От удара пострадавшую отбросило на остановившийся на светофоре BMW под управлением 34-летнего мужчины.
Девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...