В Самаре грузовик сбил девушку на пешеходном переходе

В среду, 2 февраля, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием 44-летнего водителя грузовика FAW. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 21:33 он ехал по пр. Кирова в направлении ул. Нагорной и напротив дома №136а сбил 17-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. От удара пострадавшую отбросило на остановившийся на светофоре BMW под управлением 34-летнего мужчины.

Девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.