В Самаре на ул. Ставропольской сошел с рельсов трамвай, перед которым сошла "шапка" снега

В пятницу, 4 февраля, в 8:50 на ул. Ставропольской сошел с рельсов и ударился в ограждение парковки трамвай 13-маршрута, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ТТУ.

В ТТУ уточнили, что в 11:45 движение трамваев на данном участке было восстановлено. Данных о пострадавших нет. Сейчас по факту случившегося ведется разбирательство.

Предварительной причиной схода трамвая с рельс в ТТУ называют сход снежной "шапки" с козырька ограждения со стороны парковки, которая упала на рельсы перед ехавшим трамваем.

Случившееся нашло отражение в соцсетях. Видео ДТП на Youtube-канале выложил самарский блогер Сергей Бобин.