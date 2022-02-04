В Самаре на ул. Ставропольской сошел с рельсов трамвай, перед которым сошла "шапка" снега

В пятницу, 4 февраля, в 8:50 на ул. Ставропольской сошел с рельсов и ударился в ограждение парковки трамвай 13-маршрута, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ТТУ.
В ТТУ уточнили, что в 11:45 движение трамваев на данном участке было восстановлено. Данных о пострадавших нет. Сейчас по факту случившегося ведется разбирательство.
Предварительной причиной схода трамвая с рельс в ТТУ называют сход снежной "шапки" с козырька ограждения со стороны парковки, которая упала на рельсы перед ехавшим трамваем.
Случившееся нашло отражение в соцсетях. Видео ДТП на Youtube-канале выложил самарский блогер Сергей Бобин.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...