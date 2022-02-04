Водитель Mitsubishi попал в больницу после столкновения с "семеркой"

В четверг, 3 февраля, в Сызранском районе Самарской области автомобилист попал в больницу после ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:20 во время метели 53-летний водитель Mitsubishi Lancer двигался со стороны Октябрьска в направлении Сызрани. Он выезжал со второстепенной полосы, не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21074 под управлением водителя 44-летнего мужчины.
В результате пострадал водитель иномарки, его госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...