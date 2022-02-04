16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на ул. Ставропольской сошел с рельсов трамвай, перед которым сошла "шапка" снега Стали известны подробности ДТП с легковушкой и фурой под Тольятти Прокуратура начала проверку из-за ДТП с погибшими на трассе Самара - Волгоград Страшное ДТП в Безенчукском районе унесло жизни двух человек, еще трое госпитализированы В ДТП с тремя автомобилями в Самаре пострадала автомобилистка

ДТП Происшествия

Водитель Mitsubishi попал в больницу после столкновения с "семеркой"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 3 февраля, в Сызранском районе Самарской области автомобилист попал в больницу после ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 8:20 во время метели 53-летний водитель Mitsubishi Lancer двигался со стороны Октябрьска в направлении Сызрани. Он выезжал со второстепенной полосы, не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21074 под управлением водителя 44-летнего мужчины.

В результате пострадал водитель иномарки, его госпитализировали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6