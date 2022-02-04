Водитель Mitsubishi попал в больницу после столкновения с "семеркой"

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В четверг, 3 февраля, в Сызранском районе Самарской области автомобилист попал в больницу после ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области