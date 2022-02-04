Кроссовер и грузовик столкнулись на трассе М-5 под Самарой

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В пятницу, 4 февраля, в Волжском районе Самарской области, на трассе М-5 около с. Новосемейкино, из-за сложных погодных условий кроссовер столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области