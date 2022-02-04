Кроссовер и грузовик столкнулись на трассе М-5 под Самарой

В пятницу, 4 февраля, в Волжском районе Самарской области, на трассе М-5 около с. Новосемейкино, из-за сложных погодных условий кроссовер столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.
В результате аварии водителя кроссовера зажало в салоне разбитого автомобиля. На помощь ему направили поисково-спасательный отряд.
Спасатели отключили аккумулятор, с помощью гидравлического инструмента отжали водительскую дверь, рулевую колонку и приборную панель.
В 10:17 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...