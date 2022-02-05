В Подбельске автомобиль после ДТП налетел на трех пешеходов

В пятницу, 4 февраля, в 16:35 в Похвистневском районе в с. Подбельск 30-летний водитель Lada Priora на перекрестке улиц Ленинской и Юбилейной не выполнил требование ПДД - уступить дорогу - в результате чего допустил столкновение Lada Granta.

После столкновения автомобиль Lada Priora отбросило на левую обочину по ходу движения, где он наехал на пешеходов — 69, 46 и 50 -летнюю женщин. Женщины доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.