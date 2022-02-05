В Подбельске автомобиль после ДТП налетел на трех пешеходов

В пятницу, 4 февраля, в 16:35 в Похвистневском районе в с. Подбельск 30-летний водитель Lada Priora на перекрестке улиц Ленинской и Юбилейной не выполнил требование ПДД - уступить дорогу - в результате чего допустил столкновение Lada Granta.
После столкновения автомобиль Lada Priora отбросило на левую обочину по ходу движения, где он наехал на пешеходов — 69, 46 и 50 -летнюю женщин. Женщины доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...