16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Волжском районе в ДТП погиб водитель иномарки, выехавший на "встречку" В Подбельске автомобиль после ДТП налетел на трех пешеходов Кроссовер и грузовик столкнулись на трассе М-5 под Самарой В Самаре на ул. Ставропольской сошел с рельсов трамвай, перед которым сошла "шапка" снега Стали известны подробности ДТП с легковушкой и фурой под Тольятти

ДТП Происшествия

В Волжском районе в ДТП погиб водитель иномарки, выехавший на "встречку"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 5 февраля, около 9:00 в Волжском районе водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Toyota Corolla и Lada Vesta.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель Hyundai погиб на месте ДТП до приезда медицинских работников. Пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир Toyota, они госпитализированы в лечебное учреждение. Медики сообщают, что угрозы жизни нет.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6