В Волжском районе в ДТП погиб водитель иномарки, выехавший на "встречку"

В субботу, 5 февраля, около 9:00 в Волжском районе водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Toyota Corolla и Lada Vesta.
Водитель Hyundai погиб на месте ДТП до приезда медицинских работников. Пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир Toyota, они госпитализированы в лечебное учреждение. Медики сообщают, что угрозы жизни нет.
На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...