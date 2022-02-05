В Волжском районе в ДТП погиб водитель иномарки, выехавший на "встречку"

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В субботу, 5 февраля, около 9:00 в Волжском районе водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Toyota Corolla и Lada Vesta.

Фото: ГУ МВД по Самарской области