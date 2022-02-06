В Самарской области столкнулись Hyundai и Lada Kalina

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В субботу, 5 февраля, в Елховском районе Самарской области столкнулись Hyundai и Lada Kalina. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области