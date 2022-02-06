В Самарской области столкнулись Hyundai и Lada Kalina

В субботу, 5 февраля, в Елховском районе Самарской области столкнулись Hyundai и Lada Kalina. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:40 на 149 км трассы Ульяновск — Самара 21-летний водитель Hyundai Accent не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-11194 под управлением 27-летнего мужчины.
В ДТП пострадал водитель Lada Kalina.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...