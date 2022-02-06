Три женщины пострадали в ДТП в Тольятти

В субботу, 5 февраля, в Тольятти произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

А 0:50 48-летняя женщина на пересечении улиц Горького и Ленина не уступила дорогу и столкнулась с Geely Emgrand под управлением 61-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали три женщины, водитель Renault и две ее пассажирки.