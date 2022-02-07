Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

В понедельник, 7 февраля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 13:10 на 958 км трассы М-5 в районе с. Александровка столкнулись Chery и грузовик Mercedes. В результате погибли водитель и двое пассажиров легковушки, в том числе малолетний ребенок.

На месте происшествия координирует действий правоохранителей и. о. прокурора Ставропольского района Антон Карлов.

Прокуратура организовала проверку причин и условий, сопутствующих ДТП.

Также на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины произошедшего.