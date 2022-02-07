Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

В понедельник, 7 февраля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 13:10 на 958 км трассы М-5 в районе с. Александровка столкнулись Chery и грузовик Mercedes. В результате погибли водитель и двое пассажиров легковушки, в том числе малолетний ребенок.
На месте происшествия координирует действий правоохранителей и. о. прокурора Ставропольского района Антон Карлов.
Прокуратура организовала проверку причин и условий, сопутствующих ДТП.
Также на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...