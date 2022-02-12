В Богатовском районе после ДТП на "встречке" госпитализированы три человека

В пятницу, 11 февраля, в Богатовском районе примерно в 11:10 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Yaris на 4-м км дороги "Богатое — Алексеевка — Виловатое — Гвардейцы" при завершении обгона допустила столкновение с автомобилем LADA Vesta под управлением 51-летней женщины, который двигался во встречном направлении.
Водитель, 22-летняя и 12-летний пассажиры отечественного автомобиля после ДТП госпитализированы в лечебные учреждения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...