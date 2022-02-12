В Богатовском районе после ДТП на "встречке" госпитализированы три человека

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В пятницу, 11 февраля, в Богатовском районе примерно в 11:10 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Yaris на 4-м км дороги "Богатое — Алексеевка — Виловатое — Гвардейцы" при завершении обгона допустила столкновение с автомобилем LADA Vesta под управлением 51-летней женщины, который двигался во встречном направлении.

Фото: ГУ МВД по Самарской области