В Тольятти в ДТП пострадали две женщины

В субботу, 12 февраля, в 19:00 22-летний водитель Lada Vesta при выполнении поворота налево вне перекрестка у дома № 1 по ул. Тополиной не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с приближающимся со встречного направления автомобилем Lada Granta.
В результате ДТП телесные повреждения получили водитель Lada Granta и ее пассажир — 27-летняя женщина, которые бригадой скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу, где им назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...