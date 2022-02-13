В Тольятти в ДТП пострадали две женщины

В субботу, 12 февраля, в 19:00 22-летний водитель Lada Vesta при выполнении поворота налево вне перекрестка у дома № 1 по ул. Тополиной не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с приближающимся со встречного направления автомобилем Lada Granta.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель Lada Granta и ее пассажир — 27-летняя женщина, которые бригадой скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу, где им назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.