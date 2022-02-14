В Волжском районе погиб пассажир Toyota, столкнувшегося с грузовиком

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В воскресенье, 13 февраля, в Волжском районе произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области