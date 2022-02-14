В Самаре водитель, нарушивший более полсотни раз ПДД за год, насмерть сбил пешехода

В воскресенье, 13 февраля, в Куйбышевском районе 25-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, 51 раз за последний год привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД, в 21:50 напротив дома № 31 по ул. 5-я Кряжская сбил мужчину, который, со слов водителя, двигался во встречном направлении по ходу движения автомобиля.
Светоотражающий элементы на одежде мужчины отсутствовали.
В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда "скорой помощи".
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...