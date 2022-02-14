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ДТП Происшествия

В Самаре водитель, нарушивший более полсотни раз ПДД за год, насмерть сбил пешехода

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 февраля, в Куйбышевском районе 25-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, 51 раз за последний год привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД, в 21:50 напротив дома № 31 по ул. 5-я Кряжская сбил мужчину, который, со слов водителя, двигался во встречном направлении по ходу движения автомобиля.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Светоотражающий элементы на одежде мужчины отсутствовали. 

В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда "скорой помощи".

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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