Женщина на ВАЗ, отказавшаяся от медосвидетельствования, под Сызранью врезалась в фуру

Во вторник, 15 февраля, в 18:50 в Сызранском районе Самарской области 30-летняя женщина за рулем Lada Priora на 880 км трассы М-5 не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение со встречной Scania в составе с полуприцепом.
В результате ДТП телесные повреждения получили женщина-водитель (от госпитализации отказалась) и 29-летняя пассажирка отечественной легковушки, которая была госпитализирована в медицинское учреждение.
Водитель Lada Priora отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...