Женщина на ВАЗ, отказавшаяся от медосвидетельствования, под Сызранью врезалась в фуру

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Во вторник, 15 февраля, в 18:50 в Сызранском районе Самарской области 30-летняя женщина за рулем Lada Priora на 880 км трассы М-5 не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение со встречной Scania в составе с полуприцепом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области