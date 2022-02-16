Госпитализирован водитель КамАЗа, который под Самарой не разъехался с припаркованными фурами

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Во вторник, 15 февраля, в 01:00 в Красноярском районе Самарской области на 191 км автодороги "Ульяновск — Димитровград — Самара" 41-летний водитель КамАЗ-53215 не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение со стоящими на правой стороне дороги автомобилем MAN в составе с полуприцепом Schmitz и автомобилем МАЗ в составе с полуприцепом Schmitz.

Фото: ГУ МВД по Самарской области