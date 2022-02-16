Госпитализирован водитель КамАЗа, который под Самарой не разъехался с припаркованными фурами

Во вторник, 15 февраля, в 01:00 в Красноярском районе Самарской области на 191 км автодороги "Ульяновск — Димитровград — Самара" 41-летний водитель КамАЗ-53215 не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение со стоящими на правой стороне дороги автомобилем MAN в составе с полуприцепом Schmitz и автомобилем МАЗ в составе с полуприцепом Schmitz.
После ДТП водитель КамАЗа был госпитализирован в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...